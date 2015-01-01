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صدور 500 ريال في عهد الملك عبدالله

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:21 م
صدور 500 ريال في عهد الملك عبدالله
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الفجر السعودي
 
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أُصدر الإصدار الخامس من العملات السعودية، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "يرحمه الله"، تحديدًا في 17 سبتمبر 2007 هـ.

ونشرت البنوك السعودية معلومات عن العملة والتي كانت فئتها 500 ريال، إذ توسطت الورقة صورة تمثل الكعبة المشرفة وفي اليمين صورة تمثل الملك عبدالعزيز"يرحمه الله"، وفي اليسار الشريط المعدني، أما في الظهر فيوجد صورة تمثل الحرم المكي الشريف.


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