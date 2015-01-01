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برشلونة يفكر في إعارة نجمه الشاب إلى ميلان

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:18 م
برشلونة يفكر في إعارة نجمه الشاب إلى ميلان
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي برشلونة الإسباني، مساعيه، من أجل حسم مستقبل لاعبه الشاب، الفرنسي جان كلير توديبو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإنه يُمكن أن تتم إعارة توديبو خلال الصيف الحالي، لنادي ميلان الايطالي، لإكتساب مزيد من الخبرات.

الجدير بالذكر انه بحثاً عن حلول دفاعية للموسم المقبل، يبحث ميلان في السوق عن ضم قلب دفاع، ومن ضمن القائمة القصيرة لـ نادي ميلان يوجد اسم توديبو.
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