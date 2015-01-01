مصدر بـ"التموين": إضافة المواليد على مراحل والأولوية للأكثر إحتياجًا

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المتوقع إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية على مراحل متتالية وليس جملة واحدة، مشيرًا إلى أن عددهم ما يقرب من 6 ملايين مولود، والمرحلة الواحدة ربمت تستوعب 600 ألف أو مليون مولود.





وأوضح المصدر لـ"الفجـر"، أن الأولوية في إضافة المواليد على البطاقات التموينية بالمراحل الأولى؛ لأبناء الأكثر احتياجًا وذوي الرعايا، والفئات المستحقة للدعم بشكل أكثر.





وفي تصريحات سابقة، أوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع أن تبدأ الوزارة في إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك للمواليد من 2005 إلى 2016 من تقدموا خلال المكاتب التموينية أو على الموقع الالكتروني.





وأضاف كمال، أن قرار إدراج المواليد على بطاقات ذويهم للحصول على حصة في الدعم التمويني، متعلق بما سيتم حذفهم من غير مستحقي الدعم والجاري العمل فيها خلال المرحلة الحالية.





وحذفت التموين، خلال المراحل الثلاثة الماضية نحو 500 ألف مواطن من أصل 71 مليون مستفيد من الدعم.