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"الدفاع المدني" يحذر من استعمال الغاز المسال بموسم الحج

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:18 م
الدفاع المدني يحذر من استعمال الغاز المسال بموسم الحج
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الفجر السعودي
 
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حذر الدفاع المدني من استعمال الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ.

وأكد الدفاع المدني على خطورة استخدام الغاز المسال على الأرواح والممتلكات خاصة في ظل الحشود الكبيرة في موسم الحج.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، في وقت سابق، أن منع استخدام الغاز المسال بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار حرص الحكومة على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

كما أشار إلى أن استعماله يهدد المباني والمخيمات المشاركة في أعمال الحج بالخطر، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين.

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