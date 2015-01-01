"الدفاع المدني" يحذر من استعمال الغاز المسال بموسم الحج
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:18 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
حذر الدفاع المدني من استعمال الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ.
وأكد الدفاع المدني على خطورة استخدام الغاز المسال على الأرواح والممتلكات خاصة في ظل الحشود الكبيرة في موسم الحج.
وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، في وقت سابق، أن منع استخدام الغاز المسال بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار حرص الحكومة على سلامة حجاج بيت الله الحرام.
كما أشار إلى أن استعماله يهدد المباني والمخيمات المشاركة في أعمال الحج بالخطر، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين.
Advertisements
المزيد عن: موسم الحج تحذير الغاز المسال الدفاع المدني
- وزير الداخلية يوجّه بحظر استخدام الغاز المسال في المشاعر
- المشاعر المقدسة.. "العمرو" يقف على سير تشغيل خطة الدفاع المدني
- الموسى: تأمين مشرفي سلامة بمخيمات الحجيج في المشاعر المقدسة
- السعودية: 32 جهة حكومية تشارك في تنفيذ خطة حماية الحجاج
- تهيئة وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج
- "تجهيزات الحج" يختتم فعالياته بـ3 دورات تدريبية
- حظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة