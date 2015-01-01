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بايرن ميونيخ يوجه صدمة كبيرة لـ برشلونة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:25 م
بايرن ميونيخ يوجه صدمة كبيرة لـ برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني، بـ التعاقد مع النسماوي ديفيد آلابا، لاعي بايرن ميونيخ الألماني، ولكن لا توجد احتمالات في الوقت الحاضر.

واشارت الصحيفة، إلى أنه صحيح أن النجم النمساوي طلب من بايرن ميونيخ السماح له بالرحيل لكن البافاريين أجابوا ; لا يمكنك ذلك. 

وجاء سبب النادي الألماني، لإعتبارهم أن آلابا لاعبًا أساسيًا، مع العلم أن توقيع ثيو لا يؤثر عليه لأن بايرن سيلعبون به كخط وسط.
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