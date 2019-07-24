موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب الحاسمة فى الدوري المصري
الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:22 م
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يترقب جماهير النادي الأهلي مباراة المقاولون العرب بشدة في الدوري المصري، وستقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل 24/7/2019، في تمام الساعة 8 مساءًا، على ملعب برج العرب، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019.
وترغب جماهير القلعة الحمراء في الفوز على ذئاب الجبل والحصول على الثلاث نقاط، للتتويج بدرع الدوري المصري 2019، وخاصة بعد تعثر نادي الزمالك بالأمس أمام فريق الجونة بالتعادل الإيجابي 2/2، ومن المتوقع أن تكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب مثيرة للغاية، وستكون بمثابة فرصة ذهبية للشياطين الحمر لحسم لقب الدوري المصري 2019.
التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمقاولون العرب
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي.
خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية.
صناعة اللعب: وليد سليمان - صالح جمعة - أجاي.
خط الهجوم: وليد أزارو.
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