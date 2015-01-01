'عبدالرحيم' يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الوفد الصحفي العربي الذي يعتزم زيارة إسرائيل

طالب جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، اتحاد الصحفيين العرب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الوفد الصحفي العربي الذي يعتزم زيارة إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأسبوع المقبل.









كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن وفدًا يضم صحفيين عرب من السعودية والعراق، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.









واستنكر "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية، تلك الزيارة، مؤكدًا أنها تتعارض مع توجهات الصحفيين العرب ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها، واغتصابه لأرض فلسطين، والانتهاكات الصارخة، وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على اأيدي جنود الاحتلال الاسرائيلي.









وناشد وكيل أول نقابة الصحفيين، جميع الزميلاء والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالالتزام الكامل بقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة، بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني ومواقفه.