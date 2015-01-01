مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور السعودية والأردن

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ورئيس مكتب الصراع وتحقيق الاستقرار، دينيس نتالي، ستلتقي في الرياض بالقادة السعوديين لتأكيد التزام الولايات المتحدة بجهود الاستقرار الثنائي في المنطقة.

كما تلتقي في العاصمة الأردنية، عمان، مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمناقشة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة لمسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي لضمان سلامة الملاحة في منطقة الخليج الفارسي.

وكان البنتاغون قد صرح في وقت سابق، أن واشنطن مستعدة للمشاركة في تشغيل سفن صغيرة عالية السرعة مثل السفن الحربية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لن ترافق السفن الأجنبية.

هذا ويشهد الخليج توترا كبيرا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، انطلاقا من إعلان طهران إسقاط طائرة استطلاع أمريكية، وصولا إلى احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق إضافة إلى التواجد العسكري الكبير في المنطقة.