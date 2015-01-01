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السجن 3 سنوات للكويتي محمد الهاجري بتهمة الإساءة للسعودية‎

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:24 م
السجن 3 سنوات للكويتي محمد الهاجري بتهمة الإساءة للسعودية‎
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وكالات
 
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قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن الناشط محمد خالد الهاجري، ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

ووفق حساب "أمن ومحاكم" المختص بالأخبار الأمنية والقضائية على تويتر، فإن حكم التمييز جاء مؤيداً لحكم الاستئناف الصادر سابقاً، بحق الناشط الهاجري الذي ألقي القبض عليه قبل أشهر قليلة.

وتبدلت مواقف الهاجري بشكل مفاجئ، بعد مقاطعة قطر، ليهاجم الرباعي العربي وعلى رأسه المملكة، فيما اتهمه ناشطون بالحصول على أموال من قطر نظير ذلك، وفق ما أوردت صحيفة "المرصد" السعودية.

وبحسب مغردين كويتيين، فإنه تم القبض على الهاجري في 20 مايو الماضي من قبل الشرطة الكويتية، ليتم الحكم عليه بعد 24 ساعة في قضية الإساءة للمملكة.

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