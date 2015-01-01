بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن التعاقد مع عثمان ديمبلي

حسم مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الالماني قرارهم النهائي، حول التعاقدم مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.



وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي ليس هو الهدف الأول للنادي البافاري، لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل كلا من فرانك ريبيري وآريين روبين. وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي ليس هو الهدف الأول للنادي البافاري، لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل كلا من فرانك ريبيري وآريين روبين.



