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بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن التعاقد مع عثمان ديمبلي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:19 م
بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن التعاقد مع عثمان ديمبلي
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عمر عبدالعزيز
 
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حسم مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الالماني قرارهم النهائي، حول التعاقدم مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي ليس هو الهدف الأول للنادي البافاري، لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل كلا من فرانك ريبيري وآريين روبين.

وأشارت التقارير لأن هناك بعض الإهتمام بالنجم الفرنسي، لكن ليس بجنون ودفع ما يطلبه برشلونة، حيث ان هدفهم الأول هو ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.
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المزيد عن: ليروي ساني ساني ديمبلي برشلونة ‏بايرن ميونيخ
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