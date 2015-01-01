بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن التعاقد مع عثمان ديمبلي
الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:19 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
حسم مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الالماني قرارهم النهائي، حول التعاقدم مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي ليس هو الهدف الأول للنادي البافاري، لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل كلا من فرانك ريبيري وآريين روبين.
وأشارت التقارير لأن هناك بعض الإهتمام بالنجم الفرنسي، لكن ليس بجنون ودفع ما يطلبه برشلونة، حيث ان هدفهم الأول هو ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.
Advertisements
المزيد عن: ليروي ساني ساني ديمبلي برشلونة بايرن ميونيخ
- رئيس بايرن ميونيخ يحسم مصير روبين وريبيري
- ليروي ساني وفيس بوك يشعلان أزمة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ
- مانشستر سيتي يرد على عرض بايرن ميونيخ بشأن ليروي ساني
- بايرن ميونيخ يستهدف ضم نجم برشلونة
- جوارديولا يطالب مانشستر سيتي بضم نجم ريال مدريد
- بايرن ميونيخ ينقذ نجم برشلونة من جحيم فالفيردي
- أخبار برشلونة اليوم.. زلزال يضرب البرسا بمقدار 9.5 وميسي يطالب بضم الجناح الطائر والإعلان عن موعد الصفقة الكبري
- بايرن ميونيخ يحسم موقفه من التعاقد مع عثمان ديمبلي
- أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقة الموسم ومجزرة كبري في اللاعبين والهدف الثمين يقترب من كامب نو
- ديفيد ألابا عربون مساومة برشلونة ومانشستر سيتي