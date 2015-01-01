كيف سيلعب يوفنتوس تحت قيادة ساري؟

تولى الإيطالي ماوريسيو ساري قيادة يوفنتوس الإيطالي خلفا لماسيميليانو أليجري حتى 30 يونيو 2022 وذلك بعد نجاحه في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي مع تشيلسي الإنجليزي واحتلال المركز الثالث في بطولة الدوري الموسم الماضي. من المتوقع أن تغيير خطة لعب يوفنتوس تحت قيادة ساري إلى 4-3-3 وهي الخطة المفضلة لساري والتي استعان بها خلال تدريبه لناديي نابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي ويعمل دائماً على تطبيقها في كافة الفرق التي يدربها مستعينا بالعناصر التي تخدم وتدعم خطته.





يطبق ساري طريقة الـ Sarriball وهي طريقة لَعِب مقتبسة من التيكي تاكا الخاصة بالإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مع وجود تغييرات طفيفة تعطي انطباعًا آخرًا وشكلًا مغيرًا ولو قليلًا عن طريقة الفيلسوف الإسباني. تعتبر طريقة الساري بول نفس طريقة التيكي تاكا ولكن بدلًا من تنقل الكرة من جنبٍ إلى جنب تنقل إلى الأمام وهذه الطريقة سجل بها هازارد نجم الفريق البلوز السابق والحالي لريال مدريد هدف في مرمى ليفربول في مباراة أقيمت بينهما في الدوري الإنجليزي.





يؤمن ساري بمقولة مواطنه ساري وهي أن إمتلاك الكرة ليس بغرض الاستحواذ ولكن بقصد الوصول إلى مرمى الخصم وأن الدفاع هو أن تهاجم هجوم منافسك وكل هذه الاشياء هي فلسفة ساري التكتيكية على أرض الملعب.

والتالي ستكون تشكيلة يوفنتوس المتوقعة التي سيخوض بها ساري موسمه الجديد :





حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: ساندور ودي ليخت وكيلليني وكانسيلو

الوسط: بيانيتش ورابيو ورامسي

الهجوم: رونالدو وبيرنارديسكي (هيجواين) وديبالا (ماندزوكيتش)





هذه الطريقة تضمن تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو وميراليم بيانيتش خاصة وأن ساري يعتمد على تكثيف الهجوم في خطته مما يعطي حرية أكبر لبيانيتش في منتصف الملعب في التحكم في الكرة ويعطي فرص أكبر للبرتغالي كريستيانو رونالدو في التألق وتسجيل المزيد من الأهداف.



