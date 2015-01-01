شركة أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا بشأن التنقيب والتكرير مع "سنوك" الصينية

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية مع شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) بشأن التنقيب والتطوير في قطاع المنبع وتكرير النفط وتجارة الغاز الطبيعي المسال.





وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة رسمية يقوم بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد للصين لمدة ثلاثة أيام.





وقالت أدنوك في بيان إنه بموجب الاتفاق، ستتقاسم الشركتان أحدث الخبرات في تطوير حقول الغاز الطبيعي عالية الحموضة.





وستدرس الشركتان استغلال ذراعي سنوك للهندسة، أوفشور أويل إنجنيرينج وتشاينا أويل فيلد سيرفسيز، كمقاولين للتصميم والشراء والبناء وكذلك لتقديم خدمات حقول النفط لدى أدنوك.





وقال البيان إن أدنوك وسنوك ستبحثان أيضا فرصا محتملة للعمل مع هاتين الشركتين في أصول حقول نفط وغاز بحرية في أبوظبي.





كما ستدرس الشركتان العمل معا في تسويق ومشتريات الغاز الطبيعي المسال.



