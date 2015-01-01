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نجم ريال مدريد خارج الملكي هذا الأسبوع

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:17 م
نجم ريال مدريد خارج الملكي هذا الأسبوع
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اقترب نجم ريال مدريد ، جيمس رودريجيز للرحيل عن فريقه الحالي ريال مدريد ، خلال الساعات القليلة المقبلة من الميركاتو الصيفي الجاري . 


وكتبت صحيفة الموندو ديبورتيفو : إذا كان جيمس رودريجيز قد انتهى به الأمر إلى أن يكون لاعبًا في أتلتيكو مدريد ، فهذا أمر سيتقرر هذا الأسبوع ، قام اللاعب الكولومبي ، وفقًا لمعلومات من غول كاراكول ، بأخذ رحلة أمس إلى العاصمة الإسبانية لانتظار حل القضية المستقبلية ،  مع اثنين من السيناريوهات ، أتلتيكو مدريد ونابولي.



وواصلت الصحيفة الإسبانية : ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في معرفة ما هو مصير النجم الكولومبي ، وهل سيكون تدعيمًا جديدًا لأتليتيكو مدريد من غريمه الريال ، أم أن نابولي لازالت لديه حظوظ لضم اللاعب . 



وأردفت : ومع ذلك ، فإن الموقف الرسمي لنابولي هو عدم الاستسلام حتى النهاية ، كارلو انشيلوتي ،المدير الفني لنابولي قال : أنا لا أعرف إذا كان جيمس موجودًا بالفعل في أتليتي ، لست مهتمًا بالسوق نظرًا لأن 90٪ من المعلومات من هذا النوع هي أكاذيب، إذا كان لا يزال من الممكن التوقيع معه فأنا أول المرحبين . 


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