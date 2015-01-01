برشلونة يحسم مصير راكيتيتش
الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:14 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
قرر نادي برشلونة الإسباني، حسم مصير نجمه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وقبل بداية الموسم الجديد.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كل ما يقال عن إيفان راكيتيتش لا صحة له، حيث ان النجم الكرواتي لا يريد مغادرة برشلونة.
مع العلم أن المدرب إرنيستو فالفيردي يواصل اعتبار راكيتيتش لاعبًا أساسيًا لمشروعه الجديد، وعلى ذلك لا يوجد شيء أكثر للحديث عنه.
ومن ثم سيكون راكيتيتش القطعة الأساسية في برشلونة الجديد خلال الموسم المقبل.
Advertisements
- برشلونة لا يمكنه بيع راكيتيتش
- أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 مارس.. تحذير فالفيردي وصفقة دي ليخت
- 60 مليون يورو تنهي حلم "راكيتيتش" مع برشلونة
- أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. البرسا يقترب من إغلاق أهم صفقة وصراع مع ريال مدريد على نجم ليفربول
- أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. الكشف عن المرشح لقيادة البرسا و3 نجوم يرحلون عن البلوجرانا بعد الخروج الأوروبي
- نجم برشلونة يحسم الجدل حول مستقبله
- فالفيردي يسمح برحيل نجمه المفضل من برشلونة
- فالفيردي يحسم مصير ثنائي برشلونة من الرحيل
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يقترب من حسم صفقة القرن الكبري والتفريط في نجم الفريق بسبب نيمار
- نجم برشلونة يحسم مصيره مع البلوجرانا