برشلونة يحسم مصير راكيتيتش

قرر نادي برشلونة الإسباني، حسم مصير نجمه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وقبل بداية الموسم الجديد.





وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كل ما يقال عن إيفان راكيتيتش لا صحة له، حيث ان النجم الكرواتي لا يريد مغادرة برشلونة.





مع العلم أن المدرب إرنيستو فالفيردي يواصل اعتبار راكيتيتش لاعبًا أساسيًا لمشروعه الجديد، وعلى ذلك لا يوجد شيء أكثر للحديث عنه.



