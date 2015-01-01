البورصة الأمريكية تستهل التعاملات بارتفاع بدعم من قطاع التكنولوجيا
الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:15 م
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع إعلان أرباح الشركات، التي من بينها فيسبوك وأمازون.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 27174.18 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.32 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 2981.93 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 25.50 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 8171.99 نقطة.
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