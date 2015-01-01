شاروبيم يعلن انتهاء الاستعدادات لعيد الأضحى بمستشفيات الدقهلية
الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:15 م
محمد كشك
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن انتهاء الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بجميع مستشفيات المحافظة سواء على مستوى القطاع العلاجى أو مستوى قطاع الطب الوقائى ومراقبة الأغذية.
وأكد شاروبيم على جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية، ورفع درجة الاستعداد بها وتكثيف وجود الأطباء وفرق التمريض، كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذة المستشفيات، وتوافر كميات كافية من الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وكذلك استعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد.
كما أَكد محافظ الدقهلية على جاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث، وعلى مستوى قطاع الطب الوقائى وشدد على تنفيذ خطة شاملة فى مجال مراقبة الاغذية وشن حملات مكثفة لضبط سوق ومنافذ تداول المواد الغذائية.
ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تواجد مديري المستشفيات بالتناوب مع نوابهم وتواجد الأطباء من مختلف التخصصات،وأضاف أنه تم تحديد 15 مستشفى للاخلاء الطبي وتوفير 30% من الأسرة لحالات الطوارئ.
وأكد شاروبيم على جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية، ورفع درجة الاستعداد بها وتكثيف وجود الأطباء وفرق التمريض، كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذة المستشفيات، وتوافر كميات كافية من الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وكذلك استعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد.
كما أَكد محافظ الدقهلية على جاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث، وعلى مستوى قطاع الطب الوقائى وشدد على تنفيذ خطة شاملة فى مجال مراقبة الاغذية وشن حملات مكثفة لضبط سوق ومنافذ تداول المواد الغذائية.
ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تواجد مديري المستشفيات بالتناوب مع نوابهم وتواجد الأطباء من مختلف التخصصات،وأضاف أنه تم تحديد 15 مستشفى للاخلاء الطبي وتوفير 30% من الأسرة لحالات الطوارئ.
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