"الصحة" تكرم منسق حملة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المدارس ببني سويف

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كّرم الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، اليوم الإثنين، الدكتورة هبه حسن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، لدى طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، بمحافظة بني سويف.



جاء ذلك الإجتماع التحضيري الذي نظمته اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالمعهد القومي لتدريب الاطباء بالعباسية، إستعدادًا لمبادرة مسح طلاب الصف الأول الإعدادى وطلاب العام الجامعى الأول للعام الدراسى 2019-2020، بحضور مساعد وزير الصحة، وعددًا من قيادات الوزارة وهيئة التأمين الصحي، ومنسقو الحملة بجميع محافظات الجمهورية.



وتخلل الإجتماع تكريم منسقو الحملة بالمحافظات، من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم، ممن ساهموا فى العمل بالمبادرة فى العام الدراسي الماضي، تقديرًا على ما تم إنجازة بالمبادرة، التي أستهدفت طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، والتى من شأنها يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية لهم، وخاصة حالات التقزم التى يمكن علاجها قبل بلوغ الطفل 15 عامًا والتى من شأنها أن تؤثر عليه بدنيًا ونفسيًا.



من جانبها أكدت الدكتورة هبه حسن، منسق المبادرة ببني سويف، أن العمل بالمبادرة بدأ في 16 ديسمبر 2018م، وتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة من الطفولة إلى الشيخوخة.



وأكدت منسق الحملة، أن الكشف على التلاميذ تم بموجب موافقة مسبقة من ولى الأمر، وتم تخصيص «كارت متابعة» ثبت من خلال الفحص إصابته بأى من الأمراض المستهدف، عقب الإتصال بولي أمره لاجراء الكشف عليه، فى العيادات الشاملة التابعة لفرع الهيئة ببني سويف.



وأشارات منسق الحملة، أن فريق المبادرة بمحافظة بني سويف، نال إشادة المختصين، بعد أن تغلب على كافة الصعوبات من أجل تنفيذ برنامج المسح، من خلال فرق العمل تحت إشراف "طبيب وزائرتين صحيتين، وفنى معمل ومدخل بيانات"، تنفيذً لبرتوكول التعاون بين فرع الهيئة ومديرية التربية والتعليم بهدف الحفاظ على صحة الطلاب ورعايتهم الصحية، وخاصة فى هذه المرحلة المبكرة وتأثيرها عليهم فى سنوات عمرهم.

