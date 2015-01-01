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مدرب جديد في برشلونة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:12 م
مدرب جديد في برشلونة
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مني العوضي
 
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أكد راديو "كادينا سير" الإسباني، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يقترب من إعلان تعيين باتريك كلويفرت مديراً جديد لأكاديمية الشباب والمعروفة بـ "لاماسيا".

وترغب إدارة نادي برشلونة في أن تستعين "لاماسيا" بريقها من جديد مع قدوم كلويفرت إليها، حيثُ يتواجد فيها العديد من النجوم الذين يستفيد منهم مستقبلاً النادي الكتالوني.

وكان الهولندي كلويفرت "43 عاماً" يعمل مديراً للكرة في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ يوليو 2016.

ويملك كلويفرت سيرة كروية مميزة حيثُ سبق له تمثيل أندية؛ أياكس أمستردام وإيه سي ميلان وبرشلونة ونيوكاسل يونايتد وفالنسيا وليل وآيندهوفن الهولندي.
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