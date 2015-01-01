دي خيا: أنا الأحق بـ"شارة قيادة مانشستر يونايتد" لهذا السبب
الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:02 م
عمر عبدالعزيز
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أشار النجم الإسباني ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أنه يريد شارة القيادة، حيث أوضح انه ارتداها في عدة مباريات سلفًا.
وقال دي خيا: "إن شعور قيادة نادٍ مثل مانشستر يونايتد والدفاع عن شعاره مُذهل جدًا، وسأكون سعيدًا جدًا جدًا لو أصبحت قائدًا للفريق لا سيّما وأنني سأمضي موسمي التاسع هنا وأشعر بأنني من أكثر اللاعبين خبرة".
وواصل: "وينبغي علي أن أُظهر تلك الخبرة داخل الملعب من خلال مساعدة الشبان على فهم ما يعنيه مانشستر يونايتد وذاك أمر مهم".
وأكمل بقوله: "علينا أن نتحسّن كثيرًا. نحن مانشستر يونايتد ويجب أن ننافس على البطولات".
واستطرد: "عندما ترتدي شعار مانشستر يونايتد فذاك يعني أن تقاتل على كل شيء وأن تبذل قصارى جهدك وتعود بالفريق للقمة مجددًا".
وتابع: "في تدريبات الإعداد للموسم الجديد نحاول الاستحواذ على الكرة والحفاظ عليها، وبناء الهجمة من الخلف والسيطرة على المباريات، وهذه أمور لم نحظ بها الموسم الماضي".
وأتم دي خيا بقوله: "نحن نتدرّب بجد وأرجو أن نظهر في مباراتنا ضد تشلسي أننا قد تحسنا مقارنة بالموسم الفائت".
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