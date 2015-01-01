"بيت المسرح" يطلق ٨ عروض بـ ١٤ محافظة

أقام البيت الفني للمسرح، مساء أمس السبت على مسرح السلام بالقصر العيني، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.





وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، الشاعر محمد بهجت، ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين بالعروض المسرحية التي تضمنتها خطة التجوال، وقدم الحفل الفنان الكبير صبري فواز، وإخرجه الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للمسرح الحديث.





في كلمته قال الفنان إسماعيل مختار ان خطة هذا العام و التي ينطلق بيها البيت الفني للمسرح بقطاع الانتاج الثقافي يدا بيد مع عدد من المؤسسات منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الشباب و الرياضة ، مؤسسة اسمعونا ، يشارك بها ٢٠٠ فنان ضمن ٨ عروض مسرحية يقدمون خلالها ٣٠٠ ليلة عرض في ١٤ محافظة مصرية ، و هو رقم فارق عن العام الماضي و الذي شارك بخطة التجوال به ٨٠ فنان قدموا ١٣٠ ليلة عرض.





و أضاف "مختار" ان هذا السعي هو نتاج الروح الجديدة التي تدب في الدولة المصرية، و ان كل الصعاب خلال هذه الرحلة تهون عندما يرى مبدعينا الوجوه السمراء الباسمة التي يملأها الاندماج الحي و الحماس مع كل لحظة من العروض المسرحية التي يشاهدونها، موجها الشكر و التقدير للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على دعمها الدائم ، و للفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، و الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة و التجوال التابعة لفرقة المسرح الحديث على مجهودهم الكبير ، و وجه تحية خالصة لكل فنان و فني و إداري جاب ربوع الوطن بالعروض المسرحية.





بدأ برنامج الاحتفالية بفيلم تسجيلي عن خطة تجوال العروض المسرحية بعنوان " المواجهة" من إخراج حازم مصطفى، عقبها كلمة الفنان إسماعيل مختار، ثم قامت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بتكريم مجموعة المؤسسات التي تعاونت في إنجاز خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح العام الماضي و هم الدكتور أحمد عواض رئيس العامة لقصور الثقافة، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، والدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا، كما كرمت أيضا فريق عمل العرض المسرحي " ولاد البلد"، وفريق عمل العرض المسرحي " أمر تكليف" و هما العرضين الذين كانا خطة تجوال العروض المسرحية للعام الماضي.





جدير بالذكر ان خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تتضمن ٤ عروض من إنتاج فرقة المسرح الحديث و هم " ولاد البلد "من إخراج محمد الشرقاوي،"أمر تكليف"من إخراج باسم قناوي "إشاعة في الميدان" من إخراج محمود فؤاد صدقي ، "حزام ناشف" من إخراج محمد مرسي، و تشارك فرقة المسرح الكوميدي بعرض " الحالة توهان " من إخراج السيد خاطر، أما فرقة مسرح الطليعة فتشارك ضمن خطة التجوال بعرضين هما "الطوق و الأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم ، و "كأنك تراه" إخراج ماهر محمود، و تشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة بعرض " الحكاية روح" من إخراج محمد متولي.



