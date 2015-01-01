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وزير الآثار يشهد وصول 10 قطع من مركب خوفو إلى المتحف الكبير

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:05 م
وزير الآثار يشهد وصول 10 قطع من مركب خوفو إلى المتحف الكبير
وزير الآثار يشهد وصول 10 قطع من مركب خوفو
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حسام زيدان
 
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شهد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وصول ١٠ قطع خشبية من مركب خوفو الثانية من مكان اكتشافها بالحفرة الخاصة بها جنوب الهرم الأكبر بالجيزة الي معمل الأخشاب بالمتحف المصري الكبير، ليصل بذلك  عدد القطع المنقولة من المركب إلى المتحف حتي الان  الى 852 قطعة.

كما قام وزير الآثار بزيارة لمعمل الآثار الثقيلة لمعاينة القطع الأثرية التي تمً نقلها حديثًا إلى المتحف والتي تضمنت تمثالين للمعبودة سخمت وتمثال من الجرانيت علي هيئة أسد.  

كما وجه وزير الآثار الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لحضور بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي الكبير الخاص بالملك توت عنخ آمون وشرح حول عملية ترميمه يوم الأحد 4 أغسطس.

جاء ذلك في إطار الجولة التفقدية لوزير الآثار في المتحف المصري الكبير صباح اليوم. 
وزير الآثار يشهد وصول 10 قطع من مركب خوفو إلى المتحف الكبير
وزير الآثار يشهد وصول 10 قطع من مركب خوفو إلى المتحف الكبير
وزير الآثار يشهد وصول 10 قطع من مركب خوفو إلى المتحف الكبير
وزير الآثار يشهد وصول 10 قطع من مركب خوفو إلى المتحف الكبير
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