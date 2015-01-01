المنصورة يتعاقد مع لاعب غزل المحلة لموسمين

استطاع مجلس إدار نادي المنصورة دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" بالحصول على توقيع اللاعب أحمد عبد العال من لاعب خط وسط فريق غزل المحلة.

وقام عبد العال بالتوقيع للبرتقالي لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، وسبق له اللعب في صفوف بتروجت والقناة قبل الانضمام للمحلة.

وتعاقد المنصورة مؤخرا مع الرباعي وائل السعدني ونادر السيد من بدواي، ومحمد العدل ومؤمن فكري لاعبا الحمام.