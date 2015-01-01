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وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:00 م
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الأقصر الدولى
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احمد رفعت صديق
 
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فى إطار سلسلة الجولات التفقديه التى يقوم بها الفريق يونس المصرى للاطمئنان على استعدادات المطارات المصرية لاستقبال موسم الحج لهذا العام ، تفقد اليوم مطار الأقصر الدولى للوقوف على أعمال التطوير داخل المطار والاستعدادات اللازمة لسفر حجاج الوجه القبلي

حيث تفقد الوزير صالات السفر والوصول الدولي والداخلي والمهبط وكاونترات الجوازات والمحطة ومركز العمليات ، كما تفقد الوزير  مسجد المطار الذي افتتح مؤخراً والخيمة المكيفة المجهزة لاستقبال المودعين ، واطمئن سيادته على إستعدادات وجاهزية المطار لإستقبال حجاج بيت الله الحرام  وتسيير الرحلات إلي الأراضي المقدسة لنقل حجاج الأقصر وقنا ومحافظات الوجه القبلي وطالب بتقديم كافة التيسيرات لضيوف الرحمن .

هذا وقد رافق الوزير خلال الزيارة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات و الطيار هشام عيسى مدير مطار الأقصر الدولى .
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر الدولي لمتابعة استعدادات سفر حجاج الوجه القبلي
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