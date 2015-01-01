تسمم ربة منزل وطفليها تناولوا "كشري" فاسد بأسيوط

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أصيبت ربة منزل واثنان من أطفالها، اليوم الإثنين، بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر، عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة "كشري"، بعزبة طه التابعة لمركز ديروط، تم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.



تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بأسيوط، إخطارًا من المقدم خالد شحاتة، رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد وصول بلاغ من مستشفى ديروط المركزي بوصول "نوال أحمد. ش"، 28 عام، ربة منزل" وأطفالها "يحيى شوقي. م" -4 سنوات"،و"فرحه شوقي. م"- 8سنوات" وجميعهم مقيمين بعزبة طه دائرة مركز ديروط، مصابين بآلام شديد في البطن وقيئ مستمر واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة كشري ووضعوا تحت الملاحظة والعلاج الطبي.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.