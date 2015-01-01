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أحمد يونس "ظلبطه".. وإبراهيم فايق يسخر من قصة شعره الجديدة (صورة)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:56 م
أحمد يونس ظلبطه.. وإبراهيم فايق يسخر من قصة شعره الجديدة (صورة)
أحمد يونس
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شيماء عطية
 
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فاجئ الإذاعي والكاتب الشاب أحمد يونس، جمهوره بقص شعره الجديدة.

 

ونشر "يونس" صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام" جمعته بالإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وعلق عليها: "الراجل ده انا بحبه جدا إبراهيم فايق إعلامي كبير وصديق جدع ومحترم كنا بنتريق ع الظلبطه".

 

يذكر أن أحمد يونس والإعلامي إبراهيم فايق يعملان سويا داخل شبكة إذاعة راديو 9090، وحققا قاعدة جماهيرية كبيرة بالعمل داخل هذه الشبكة الإذاعية الكبيرة.

أحمد يونس "ظلبطه".. وإبراهيم فايق يسخر من قصة شعره الجديدة (صورة)
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