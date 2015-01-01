أحمد يونس "ظلبطه".. وإبراهيم فايق يسخر من قصة شعره الجديدة (صورة)
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:56 م
شيماء عطية
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فاجئ الإذاعي والكاتب الشاب أحمد يونس، جمهوره بقص شعره الجديدة.
ونشر "يونس" صورة له عبر حسابه الرسمي
بموقع الصور "إنستجرام" جمعته بالإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وعلق
عليها: "الراجل ده انا بحبه جدا إبراهيم فايق إعلامي كبير وصديق جدع ومحترم كنا
بنتريق ع الظلبطه".
يذكر أن أحمد يونس والإعلامي إبراهيم فايق
يعملان سويا داخل شبكة إذاعة راديو 9090، وحققا قاعدة جماهيرية كبيرة بالعمل داخل
هذه الشبكة الإذاعية الكبيرة.
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