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الزمالك يجدد المفاوضات مع حسام البدري

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:55 م
الزمالك يجدد المفاوضات مع حسام البدري
حسام البدري
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هاني عصام
 
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جدد مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع حسام البدري لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل لخلافة خالد جلال بعد الاستقرار على رحيله بنهاية بطولة الدوري.


ويحاول مسئولو الزمالك استغلال اعتذار البدري عن رئاسة نادي بيراميدز والعودة من جديد للتدريب وإقناعه بالموافقة على العرض الأبيض.


ويضع مسئولو الزمالك ثقة كبيرة في حسام البدري بعد نجاحه من قبل مع النادي الأهلي وتقديمه لمستويات مميزة مع الفريق الأحمر.


ويرفض مسئولو الزمالك الإبقاء على خالد جلال بعد التعادل مع الجونة بالأمس بهدفين لمثليهما ببطولة الدوري وتقلص فرص الفريق في الفوز بالدوري.

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