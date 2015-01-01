نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع عضو المجلس العسكري السوداني الأوضاع في البلاد





بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، مع عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، صلاح الدين عبد الخالق، اتفاقا وقعه المجلس والمعارضة.





وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء الذي شارك فيه سفير السودان في موسكو، نادر يوسف بابكر، تمت مناقشة آخر التطورات في هذا البلد، في سياق الاتفاقية الموقعة في 15 يوليو، بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني والمعارضة المدنية، التي تمثلها قوى الحرية والتغيير، حول تشكيل الهيئات الإدارية المؤقتة"​​​.





وأضافت الوزارة: "أعرب الجانب الروسي عن دعمه للاتفاقات التي تم التوصل إليها والتي تهدف إلى ضمان الاستقرار في أقرب وقت ممكن، للأوضاع في السودان الصديق.





وفي الوقت نفسه، جرى التأكيد على أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية وحل الخلافات السياسية الداخلية، أساس لحوار وطني واسع".



