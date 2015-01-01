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منتخب مصر الشباب يفوز على فرنسا في مونديال اليد ويتصدر مجموعته

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:40 م
منتخب مصر الشباب يفوز على فرنسا في مونديال اليد ويتصدر مجموعته
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
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فاز منتخب مصر للشباب على نظيره الفرنسي، ضمن منافسات ختام مباريات الجولة الخامسة في مواجهات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد التي تلعب في أسبانيا.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على الديوك الفرنسية بنتيجة 37-32، في مباراة شهدت تألق لاعبي المنتخب الوطني.

وكانت مباراة  مثيرة في أحداثها الأخيرة في ظل لعب المنتخب منقوص العدد بسبب قيام الحكم بإخراج عمر كاستيلو ومن قبله حسن وليد لمدة دقيقتين.

أصبح أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته في مونديال تحت 21 منذ عشر سنوات، وأول فريق إفريقي يقوم بذلك منذ 20 سنة، آخر منتخب كان مصر أيضاً في مونديال قطر 1999.
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