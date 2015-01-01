البورصة تربح 2.9 مليار جنيه بختام التعاملات وسط أحجام تداول متدنية





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط استمرار ضعف أحجام التداول،وربح رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.485 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13684 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 16788 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1374 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.









وإنخفضت أحجام التداول على الأسهم الي 100.2 مليون ورقة مالية بقيمة 396.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.7 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.19%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 43 ألف جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالى.





وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.



