مواعيد انطلاق بطولات الناشئين والشباب للموسم الكروي الجديد
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:33 م
الفجر الرياضي
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تنطلق بطولات الناشئين والشباب للموسم الكروي الجديد في المواعيد التالية:
بطولة الجمهورية مواليد 1999 : تنطلق الأحد 25 أغسطس وتنتهي الجمعة 12 إبريل 2020 .
بطولة الجمهورية مواليد 2001 : تنطلق الجمعة 23 أغسطس وتنتهي الجمعة 20 مارس 2020 .
بطولة الجمهورية مواليد 2003: تنطلق الثلاثاء 27 أغسطس وتنتهي الثلاثاء 28 إبريل 2020 .
بطولة الجمهورية مواليد 2004 : تنطلق السبت 24 أغسطس وتنتهي السبت 18 إبريل 2020 .
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