ترامب يعلق على تقارير إيرانية بالقبض على جواسيس للمخابرات الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التقارير التي أفادت باعتقال جواسيس للمخابرات الأمريكية في إيران غير صحيحة بالمرة.

وأعلنت إيران، في وقت سابق، اليوم أنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكم على بعضهم بالإعدام.

وقالت الاستخبارات الإيرانية إنها فككت حلقة تجسس تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، واعتقلت 17 مشتبها بهم. ونقلت وكالة "فارس" عن مسؤول بالاستخبارات قوله إن بعض المعتقلين حكم عليهم بالإعدام.