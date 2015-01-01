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هذا ما قاله "حساب المواطن" لمستفيد ترك عمله

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:28 م
هذا ما قاله حساب المواطن لمستفيد ترك عمله
حساب المواطن - برنامج سعودي
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قال برنامج حساب المواطن لمستفيد ترك عمله "في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، وتم التعديل عليها، سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى"

كشف برنامج حساب المواطن، عن إمكانية زيادة أو تغير قيمة الدعم لمستفيد ترك عمله بعد هذا السؤال:

"تركت العمل وبذلك لا يوجد لدي دخل شهري ودخلت على موقع حساب المواطن وعدلت هذه الفقرة، فهل الدعم يزيد أو يبقى كما هو؟ ".

وقال حساب المواطن إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".

وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة التاسعة عشر في شهر يونيو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.
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