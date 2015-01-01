"الشعب البطل".. مصر ثالث أعلى معدل نمو في العالم بـ5.6% "فيديو"

استطاع الشعب المصري، خلال السنوات الماضية، تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، ليثبت أنه البطل، المتفرد الذي يقدم التضحيات من أجل بلده.





ومن بين تلك الإنجازات، مساهمته الكبيرة، في حفر قناة السويس الجديدة، ومدينة الجلالة، وأنفاق قناة السويس، والصوب الزراعية، ومدينة الإسماعيلية الجديدة وحقل ظهر ومحطات توليد الكهرباء، والمتحف المصرى الكبير ومحور روفض الفرج، والمزارع السمكية، وغيرها من المشروعات العملاقة.





ومن الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية، تحقيق ثالث أعلى نمو اقتصادى عالميا بمقدار 5.6 %، كأفضل نمو يحققه الاقتصاد منذ 11 عاما، وانخفاض معدل البطالة، وكذلك انخفاض معدل التضخم السنوى، وانخفاض العجز الكلى بالموازنة العامة للبلاد، وزيادة الاستثمارات.



