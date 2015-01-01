ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

متزوج لـ"حساب المواطن": تم حذف حسابي بالخطأ.. فما الحل؟

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:22 م
متزوج لـحساب المواطن: تم حذف حسابي بالخطأ.. فما الحل؟
حساب المواطن - برنامج سعودي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال مواطن سعودي متزوج لبرنامج حساب المواطن إنه تم حذف حسابه ويريد التسجيل مرة آخرى ويريد تخطي وقت التسجيل الذي يصل لشهرين، لأنه مستوفي شروط الاهلية والاستحقاق.. فما الحل؟.

وأجاب حساب المواطن السعودي على هذا السؤال قائلا "إنه في حال تم حذف الحساب بإمكان الشخص الراغب في التسجيل من جديد مرة أخرى بعد مرور 60 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي  http://ca.gov.sa/".

وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة التاسعة عشر في شهر يونيو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي

Advertisements
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن رقم حساب المواطن حساب المواطن حاسبة حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تحديث حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية