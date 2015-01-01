متزوج لـ"حساب المواطن": تم حذف حسابي بالخطأ.. فما الحل؟
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:22 م
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قال مواطن سعودي متزوج لبرنامج حساب المواطن إنه تم حذف حسابه ويريد التسجيل مرة آخرى ويريد تخطي وقت التسجيل الذي يصل لشهرين، لأنه مستوفي شروط الاهلية والاستحقاق.. فما الحل؟.
وأجاب حساب المواطن السعودي على هذا السؤال قائلا "إنه في حال تم حذف الحساب بإمكان الشخص الراغب في التسجيل من جديد مرة أخرى بعد مرور 60 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://ca.gov.sa/".
وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة التاسعة عشر في شهر يونيو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.
حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي
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