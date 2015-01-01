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ثلاثي الهلال يقترب من التجديد

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:22 م
ثلاثي الهلال يقترب من التجديد
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كشفت تقارير صحفية، اليوم، تخطط إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لتقديم عروض تجديد لثلاثي نجوم “الزعيم”، خلال الأيام الجارية.

وتعمل إدارة بن نافل بالتنسيق مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، على حسم ملفات اللاعبين سواء بالتجديد أو إبرام صفقات جديدة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن بن نافل يستعد لعقد اجتماع مع الثلاثي متعب المفرج، ومحمد جحفلي، وسالم الدوسري، لمناقشة أمور تجديد عقود اللاعبين.
واقترب ثلاثي الهلال من الدخول في الفترة الحرة والتي تتيح لهم التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر، دون الرجوع لإدارة نادي “الزعيم”، لذلك يرغب بن نافل في الحفاظ على خدماتهم بعقودٍ جديدة.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة الهلال سبق وفاتحت المفرج والدوسري وجحفلي في ملف تجديد عقودهم، مشيرةً إلى أن بن نافل يتواجد حالياً في معسكر الفريق بالنمسا وسيقوم بحسم هذا الأمر.

ووصل بن نافل رفقة فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال، إلى مقر إقامة معسكر إعداد “الزعيم” بالنمسا، لمتابعة مجريات الأمور وحسم عدة ملفات من بينها ملف تجديد الثلاثي.
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