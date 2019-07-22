بيتروس يقود النصر للفوز على كالداس البرتغالي ودياً (فيديو)

تغلب فريق النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على كالداس البرتغالي، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن معسكر إعداد “العالمي” المقام حالياً في البرتغال.

ويتواجد لاعبو فريق النصر في معسكر إعداد خارجي بالبرتغال، يتخلله بعض المباريات الودية، ضمن تجهيزات “العالمي” لانطلاق الموسم الجديد.





وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح النصر في مرمى نظيره البرتغالي، وأحرزه لاعب وسط “العالمي” البرازيلي بيتروس ماتيوس، مع بداية الشوط الثاني.

وتعتبر هذه المباراة الودية هي الثانية لفريق النصر في معسكر إعداده الخارجي، حيث سبق والتقى مع ساكفنيز البرتغالي، وتغلب عليه بثلاثية دون رد.





ومن المقر أن يعود فريق النصر لخوض أولى مبارياته الرسمية، في الخامس من شهر أغسطس المقبل، بمواجهة الوحدة الإماراتي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019.