رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية

من ناحية أخرى قامت وكيلة الجامعة يرافقها عميد كلية الزراعة بمشتهر بتفقد الكلية للتعرف على البرامج التعليمية ومنشآتها والأقسام العلمية ومجمع المعامل البحثية ومعامل الالبان والمزارع التعليمية بالاضافة إلى المزرعة السمكية والصوب الزراعية المختلفة



استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم، الدكتورة سارة الخولي، وكيلة جامعة أم القرى لشئون الطالبات بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة بمشتهر.وبحث "السعيد" مع وكيل الجامعة السعودية، أوجه التعاون العلمى والبحثى بين جامعة بنها وجامعة أم القرى في المجالات المختلفة.