محافظ بني سويف: الحكومة دعمت المحافظة بـ17.5 مليون جنيه لتطوير 5 قرى من الأكثر احتياجًا

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صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أن وزارة التنمية المحلية دعمت المحافظة بـ 17 مليون و500 ألف جنيه لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بعدد 5 قرى من الأكثر احتياجا وهى: جزيرة الوكلية بمركز الفشن،والفقاعي بمركز ببا، والمحمودية بمركز سمسطا، وأبويط بمركز الواسطى، وبني خليفة بمركز ناصر،وذلك ضمن مشروع تطوير وتنمية بعض القرى المصرية الذي تنفذه وزارتا التنمية المحلية والإسكان في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف، في الفترة من 17 2019 وحتى 30 6 2020م.



وأوضح المحافظ، أن الأعمال التي سيتم تنفيذها في هذه القرى تشمل رصف بعض الطرق ومداخل القرى، وتنفيذ أعمال إنارة من خلال تركيب أعمدة إنارة،وتركيب كشافات ليد،ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ مشروعات خدمية تساهم في تحقيق تغيير ملموس وسريع في مستوى معيشة المواطن البسيط.



وأضاف محافظ بني سويف، أن المشروع يتم تنفيذه بالمحافظة عن طريق جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد التابع لوزارة الإسكان وبالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة المعنية،وذلك بناء عن مقترح بالمشروعات المطلوب تنفيذها والذي تم إعداده من خلال فريق عمل مشترك يضم الجهاز والمختصين من المحافظة،حيث تمت مراعاة الأولويات على أن يتم التطوير بشكل مرحلى ليشمل كافة الخدمات والمرافق.



وكلف محافظ بني سويف كل من: السكرتير العام اللواء عصام العلقامي، وعزة على خالد مدير عام التخطيط بديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، وتذليل كافة المعوقات الطارئة لتنفيذ المشروع في الموعد المحدد، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاعتمادات التي توفرها الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.