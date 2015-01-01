الجوازات: وصول 614 ألف حاج لموانئ ومنافذ السعودية

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أنَّ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، بلغ (614.918) حاج.





وأشارت مديرية الجوازات في إحصائية لها، نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنَّ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (596.719) حاج، فيما قَدِم عن طريق البر (11.551) حاج، وعبر البحر (6.648) حاجًا، وذلك بزيادة (57.643) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة (10%).





بينما وصل (88689) حاجًا وحاجة إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة، عبر 222 رحلة جوية، خلال الفترة من 1 - 18 ذي القعدة، منهم (40186) إلى جدة و (48503) إلى المدينة المنورة.

من جانبها، واصلت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام، استكمال محاور البرنامج التثقيفي التوعوي لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة المكلفين بالمشاركة بمهمة الحج، بناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.





وألقيت صباح اليوم الاثنين محاضرتان بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري؛ وذلك تنفيذًا للخطة الإعدادية والتأهيلية المعتمدة لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة.





كما التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بمنسوبي إدارة شؤون الحج والعمرة، وذلك لمناقشة استعدادات الإدارة لموسم الحج.





ورحَّب السديس بالحضور وحثَّهم على بذل المزيد من الجهد والتميز والإبداع في أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، والحرص على استشعار المسؤولية وعظم الأمانة وشرف الخدمة في المسجد الحرام وتقديم أفضل الخدمات لرواد بيت الله الحرام، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أمور الحج و العمرة من وزارات وجهات حكومية، والتعاون مع جميع إدارات الرئاسة الخدمية فيما يتعلق بالخطط والتقارير الموسمية.





وأكَّد السديس، على وضع البرامج التي تخدم ضيوف الرحمن، وتعمل على تقديم الرسالة الإسلامية الصحيحة وبيان منهج الوسطية والاعتدال، بدءًا من استقبال ضيوف الرحمن بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة وتقديم المطويات والكتيبات الإرشادية التي تعينهم على أداء نسكهم على الوجه الأكمل.