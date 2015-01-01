محمد سعد نجم ستار أكاديمي يطرح "عايش وخلاص" (فيديو)

طرح قناة شركة "مزيكا" الرسمية على اليوتيوب أغنية جديدة للمطرب الشاب محمد سعد نجم ستار أكاديمي، بعنوان "عايش وخلاص"، وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية فور طرحها.

الأغنية كلمات محمد رسلان، لحن وتوزيع عمر حليم، هندسة صوت محمد إسماعيل، ومن إنتاج شركه مزيكا.

وتقول كلمات الأغنية:

ياغايب وسايب ذكرى معانا مابنجيش فى بالك وبتنسانا

ياريت حتى تسأل من بعيد لبعيد

ماتخليش فى فرصه لبعد بينا يزيد

مافيش سيره غيرك جايه معايا

طب ازاى هشيلك من جوايا

ده اكتر كلامى بيقى حبيبى عليك

ولو طال غيابك برضه مستنيك

صوتك صورتك ملازمنى