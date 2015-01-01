ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد سعد نجم ستار أكاديمي يطرح "عايش وخلاص" (فيديو)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:22 م
محمد سعد نجم ستار أكاديمي يطرح عايش وخلاص (فيديو)
محمد سعد
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

طرح قناة شركة "مزيكا" الرسمية على اليوتيوب أغنية جديدة للمطرب الشاب محمد سعد نجم ستار أكاديمي، بعنوان "عايش وخلاص"، وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية فور طرحها.

 

الأغنية كلمات محمد رسلان، لحن وتوزيع عمر حليم، هندسة صوت محمد إسماعيل، ومن إنتاج شركه مزيكا.

 

وتقول كلمات الأغنية:

ياغايب وسايب ذكرى معانا مابنجيش فى بالك وبتنسانا

ياريت حتى تسأل من بعيد لبعيد

 

ماتخليش فى فرصه لبعد بينا يزيد

مافيش سيره غيرك جايه معايا

 

طب ازاى هشيلك من جوايا

ده اكتر كلامى بيقى حبيبى عليك

 

ولو طال غيابك برضه مستنيك

صوتك صورتك ملازمنى

 

 

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية