القيادة تهنئ الرئيس السيسى وسلطان عُمان باليوم الوطني ويوم النهضة

بعثت القيادة الرشيدة، برقيات تهنئة- اليوم الإثنين- إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد؛ بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.





حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أعرب فيها الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.





وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المتميزة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.





وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان؛ بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار، كما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.





كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.