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جمهورية شبين يواصل تدريباتة بمشاركة 20 لاعب

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:16 م
جمهورية شبين يواصل تدريباتة بمشاركة 20 لاعب
جمهورية شبين
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مصطفي الجندي
 
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تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الإثنين تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


ويشارك في المران 20 لاعب من قوام الفريق، وهم أحمد المحرات، وعمرو ثابت، وأيمن العادلي، وأحمد صادق ميدو، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، وأحمد الشرقاوي، ومحمود حميد، ومصطفى هاني، وشريف مجدي، ومصطفى زيكو، ومحمد عزت، وأيمن سعد، بجانب عدد من الناشئين.


وتعاقد الفريق المنوفي مؤخراً مع 7 لاعبين وهم أمير نعمان، حارس سوهاج، ومحمود شعلان لاعب المنيا، ومحمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة، وحمد محمد ظهير أيمن أسوان، وإسلام محمد مهاجم أسوان، ومحمد خالد جناح أبو قير، وإسلام جودة لاعب ميت خاقان.

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