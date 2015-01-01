6.58 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية

ارتفع صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية منذ مطلع شهر يوليو الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 6.58 مليار ريال، وذلك عبر إجمالي مشتريات بلغت 9.16 مليار ريال ومبيعات بلغت 2.85 مليار ريال.





وبذلك فقد ارتفعت نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 4.26 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية شهر يونيو الماضي والتي بلغت ملكيتهم حينها نحو 3.99 في المائة.



