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بريطانيا سترسل 250 جنديا إلى مالي العام المقبل

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:09 م
بريطانيا سترسل 250 جنديا إلى مالي العام المقبل
جنود بريطانيون
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ترجمة- دينا قدري
 
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن بريطانيا سترسل 250 جندياً إلى مالي العام المقبل في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.

وصرحت وزيرة الدفاع بيني موردونت: "في واحدة من أكثر المناطق حرمانًا وضعفًا في العالم، من الصحيح أننا ندعم الأشخاص الأكثر ضعفًا ونعطي الأولوية لجهودنا الإنسانية والأمنية في منطقة الساحل".

وأضافت: "العسكريون البريطانيون سيتعاونون مع شركائنا في المنطقة ويساهمون في الدفاع عن السلام ضد تهديدات التطرف العنيف وحماية حقوق الإنسان في مالي".

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المزيد عن: مالي حفظ السلام جنود بريطانيا التطرف
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