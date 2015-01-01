بريطانيا سترسل 250 جنديا إلى مالي العام المقبل

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن بريطانيا سترسل 250 جندياً إلى مالي العام المقبل في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.





وصرحت وزيرة الدفاع بيني موردونت: "في واحدة من أكثر المناطق حرمانًا وضعفًا في العالم، من الصحيح أننا ندعم الأشخاص الأكثر ضعفًا ونعطي الأولوية لجهودنا الإنسانية والأمنية في منطقة الساحل".





وأضافت: "العسكريون البريطانيون سيتعاونون مع شركائنا في المنطقة ويساهمون في الدفاع عن السلام ضد تهديدات التطرف العنيف وحماية حقوق الإنسان في مالي".



