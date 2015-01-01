بريطانيا سترسل 250 جنديا إلى مالي العام المقبل
الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:09 م
ترجمة- دينا قدري
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن بريطانيا سترسل 250 جندياً إلى مالي العام المقبل في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.
وصرحت وزيرة الدفاع بيني موردونت: "في واحدة من أكثر المناطق حرمانًا وضعفًا في العالم، من الصحيح أننا ندعم الأشخاص الأكثر ضعفًا ونعطي الأولوية لجهودنا الإنسانية والأمنية في منطقة الساحل".
وأضافت: "العسكريون البريطانيون سيتعاونون مع شركائنا في المنطقة ويساهمون في الدفاع عن السلام ضد تهديدات التطرف العنيف وحماية حقوق الإنسان في مالي".
Advertisements
المزيد عن: مالي حفظ السلام جنود بريطانيا التطرف
- الحكومة الهولندية تمد مهام قواتها العاملة خارج البلاد للعام المقبل
- كندا ترسل طائرات هليكوبتر وقوات عسكرية إلى مالي
- بعد إطلاق الحوثيين 7 صواريخ باليستية باتجاه السعودية.. إدانات دولية ومساندة عربية
- واشنطن: ندعم حق شركائنا السعوديين في الدفاع عن النفس حيال الهجمات المدعومة من إيران
- عاجل.. بريطانيا تعين بيني موردونت وزيرا جديدا للدفاع