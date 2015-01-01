شراكة بين "السعودية لإعادة التمويل" و"دويتشه الخليج" لشراء محافظ تمويل عقارية وتسهيلات ائتمانية

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع «دويتشه الخليج للتمويل».





وتشمل الاتفاقية برنامج شراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال؛ لضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، وكذلك تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من «دويتشه الخليج للتمويل» بنسبة 36%؛ ما يسهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.





وأشارت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ( (SRCفي بيان صحفي، إلى أهمية الشراكة؛ لكونها ستسهم في دفع خطط «دويتشه الخليج للتمويل» في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، ما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؛ لمواصلة دورها في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.

وذكرت أنه وبموجب اتفاقية الشراكة ستحصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بشكل منتظم على محافظ التمويل العقارية التي صدرت عن «دويتشه الخليج للتمويل»، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بصيغة المرابحة الذي يسمح بإصدار التمويلات العقارية للمواطنين.





ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية؛ لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي المكلف لـ«دويتشه الخليج للتمويل» محمد الدويش، وبموجبها تقوم شركة «دويتشه الخليج للتمويل» بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عامًا؛ ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل.





من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إن هذه الاتفاقية تشكل شراكة قوية وفعَّالة مع «دويتشه الخليج للتمويل»، وتسهم في تحقيق أهداف الشركة في زيادة نسب تملك المنازل وتمكين المواطنين الراغبين في تملك منازلهم من الحصول على التمويل العقاري بشكل أكثر يسرًا، وذلك من خلال إعادة تشكيل السوق وتعزيز فعَّالية سوق التمويل العقاري في المملكة عبر تحسين ظروف التمويل والسيولة.