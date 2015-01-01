حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة منشورات تضر الأمن العام بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة منشورات تضم الأمن العام، والانضمام للجماعة أسست على خلاف القانون بمنطقة التجمع.





والجدير بالذكر أن المتهم هو "علاء.ا ح"، عاطل، وجد بحوزته منشورات تابعة للجماعة المحظورة، وتهدد أمن الدولة.





وتعود تفاصيل الواقعة، بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الأول، تفيد بأن عاطل انضم لجماعة محظورة، بمنطة التجمع.



