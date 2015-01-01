MBC مصر تبدأ في عرض مسلسل "رسايل" لـ مي عزالدين يوميًا

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر، عرض مسلسل "رسايل" للنجمة مي عزالدين، يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام السادسة مساءً، ويُعاد الساعة 4:00 بعد منتصف الليل.

تدور أحداث مسلسل "رسايل" حول فتاة تتلقّى إشارات ورسائل عبر الرؤى والأحلام وتحاول إبلاغ المحيطين بها بفحواها ولكنهم لا يصدقونها مما يُسبب لها الكثير من المشاكل والأزمات، وأثناء رحلتها تكشف عن خبايا ما حدث من مُتغيرات اجتماعية في مصر وتغوص في مشاكل الكثير من المواطنين البسطاء الذين يُعانون من ضغوط الفقر.

مٌسلسل "رسايل" يضم نخبة من النجوم منهم مى عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم وآخرين.. وهو من محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.