الموجة الحارة تكسر الرقم القياسى بأمريكا.. وشوارع نيويورك خالية

مع اشتداد موجة حرارة قياسية في معظم مناطق الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فقد كان ذلك وقتًا سيئًا لمن ليس لديهم مكيفات هواء في مدينة نيويورك.





وقامت المدن في المناطق المتضررة مراكز تبريد عامة، حيث توجه إليها العديد من الأشخاص الذين لم يكفيهم وجود مروحة.









ووفقاً لخدمة الطقس بالولايات المتحدة، فقد بلغت درجة الحرارة 110 درجة فهرنهايت (43.3 درجة مئوية) مع ارتفاع نسبة الرطوبة منذ بدء الموجة الحارة السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن موجة الحر التي غطت نحو ثلث سكان الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، من المقرر أن تنخفض اليوم الاثنين في موجة من العواصف الرعدية والأمطار الباردة الناجمة عن جبهة باردة.





وفى يوم السبت، تم تسجيل سجلات جديدة لدرجات الحرارة ليوم واحد في نصف دزينة على الأقل، بما في ذلك ارتفاع 99 فهرنهايت (37.2 درجة مئوية) في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك وارتفاع 97 فهرنهايت (36.1 درجة مئوية) في مطار ديترويت ميتروبوليتان.





وطالب المسؤولون الجميع بالبقاء في الداخل قدر الإمكان وتوخي الحذر من علامات السكتة الدماغية.





وقالت إدارة شرطة نيويورك في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد تم إلغاء يوم الأحد". "ابق في المنزل، لا شيء للرؤية هنا"









وفي نيويورك، كانت الشوارع خالية بشكل غير معتاد، على الرغم من أن مجموعات من الأطفال يمكن رؤيتها وهي تتدفق عبر نوافير المنتزه وهواء صنابير المياه المفتوحة.



