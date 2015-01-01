ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط



ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





كما غادر عدد 608 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29560 من البضائع العامة، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 30090 طنا.





كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 22571 طن فوسفات و13858 طن رمل و2100 طن مولاس.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 200 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 41 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1224 حاوية مكافئة.





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9315 طن حديد و2100 طن أرز معبأ و7800 طن خرده و1100 طن خشب زان و15000 طن ذرة و300 طن فلورسبار و2100 طن زيت.

صرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط،ان الميناء استقبل اليوم الإثنين، سفينتى حاويات و4 سفن بضائع عامة. بينما غادر 6 سفن بضائع عامة.