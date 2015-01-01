بومبيو: بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك يومبيو، أن "بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها".

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، الاثنين، شدد بومبيو على أن واشنطن "لا تريد حرباً مع إيران"، نقلاً عن "رويترز".

حول أزمة الناقلة التي تحتجزها طهران، قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن بريطانيا دعت إيران، الاثنين، إلى الإفراج فوراً عن الناقلة، ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

وجاء ذلك في اجتماع أزمة بشأن ناقلة النفط التي تحتجزها إيران، برئاسة ماي، ومن المتوقع أن يدلي وزير الخارجية، جيريمي هانت، ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم للرد على انتقادات بأنه كان يجب على بريطانيا مرافقة الناقلة.

وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين: "تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فوراً".

وفيما يتعلق بتقارير حول اعتقال جواسيس في إيران، رد بومبيو: "لا يمكنني التعليق بشكل محدد، لكن إيران لها تاريخ في الكذب".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) وصدرت أحكام على بعضهم بالإعدام.